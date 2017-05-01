Filistin'den İran'a Tepki

Filistin yönetimi, İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Hüseyin Şeyhulislam'ın, "Filistin yönetimi ve Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, Gazze'ye haksız şekilde vekalet savaşı açtığı" yönündeki sözlerine tepki gösterdi.



Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudayne, resmi haber ajansı WAFA'da yer alan açıklamasında, "İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Şeyhulislam'ın, Abbas'a ve Filistin halkının direnişine yönelik ifadeleri, kabul edilemez ve sorumsuzca." ifadesini kullandı.



Tahran yönetiminin Hamas'a verdiği desteğe işaret ederek, "mecut bölünmüşlükte ve devamında rolü olan bir ülkenin Filistin ve halkı hakkında konuşmaya hakkı olmadığını" ileri süren Ebu Rudayne, izlenen bu politikanın bölünmüşlüğün sürmesini cesaretlendirdiğini ve Gazze Şeridi'ndeki sıkıntıları artırdığını dile getirdi.



İran yönetimine "Filistin'in iç işlerine müdahale etmeyi bırakması" çağrısında bulunan Ebu Rudayne, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"Arap dünyasındaki iç savaşları besleyen İran'ın, İsrail ve Arap halklarının düşmanlarından başka kimseye hizmet etmeyen bir dil kullanması uygun değildir. Tahran yönetiminden, 'Filistin halkına, direnişine, Kudüs ve kutsal değerler için verdiği mücadeleye' yönelik hakaret içeren bu gibi açıklamalara müsaade etmemesini istiyoruz."



Şeyhulislam'dan Filistin yönetimine "Gazze'ye vekaleten savaş açtı" suçlaması



İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Şeyhulislam, Hamas'a yakınlığıyla bilinen "Er-Risale Net" isimli internet sitesine verdiği demeçte, Filistin yönetimi ve Abbas'ın haksız bir şekilde Gazze'ye vekaleten savaş açtığını öne sürerek, bunun ABD ve İsrail tarafından teşvik edilen bir suç olduğunu söylemişti.



Şeyhulislam ayrıca ülkesinin Gazze ve direnişine destek verdiğini vurgulamıştı.



Filistin Devlet Başkanı Abbas, bölünmenin son bulması için Gazze'ye yönelik daha önce uygulanmamış bazı adımların atılacağı sinyalini vermişti.



Fetih Hareketi Merkezi Komitesi'nden yapılan açıklamada da Hamas'ın Gazze'deki hakimiyetine işaret edilerek, bölünmenin son bulması için gereken tüm adımların atılacağı ve Gazze'deki "ayrılıkçı oluşumun ortadan kaldırılacağı" belirtilmişti.