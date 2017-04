Filistin'den Almanya'ya "İsrail'e Baskı Yapın" Çağrısı

RAMALLAH (AA) – Filistin Başbakanı Rami Hamdallah, Alman hükümetine, Filistinli tutukluların taleplerini yerine getirmesi konusunda İsrail'e baskı yapma çağrısında bulundu.



Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bir araya gelen Filistin Başbakanı Hamdallah, toplantının ardından yazılı açıklama yaptı.



İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların talepleri konusunda Almanya ve uluslararası camiayı İsrail'e baskı uygulamaya davet eden Hamdallah, şunları kaydetti:



"Filistinli tutukluların açlık grevi ile sadece insani koşullarının iyileştirilmesi hedefleniyor. Filistinli tutuklular taleplerini uluslararası kanunlar ve anlaşmalar çerçevesinde İsrail'in keyfi uygulamalarına ve ihlallerine karşı yapmıştır."



Ramallah'tan ayrılan Gabriel'in bugün İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ile bir araya gelmesi bekleniyor.





İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Filistin'i ziyaret eden Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel'in, İsrailli insan hakları örgütleri Sessizliği Bozma (Breaking the Silence) ve B'tselem'i ziyaret etmesi halinde kendisi ile görüşmeyeceğini söylemişti.



Söz konusu İsrailli insan hakları örgütleriyle görüşmesini iptal etmeyeceğini belirten Gabriel ise Netanyahu'nun kendisi ile görüşmeyi reddetmesinin talihsizlik olacağını dile getirmişti.





Netanyahu'nun, İsrail'in Avrupa'daki en yakın müttefiki konumundaki Almanya'nın Dışişleri Bakanı ile görüşmeyi reddetmesinin iki ülke arasında gerilimi tırmandırması bekleniyor.





İsrail hapishanelerindeki yaklaşık iki bin Filistinli, "İsrail'in keyfi uygulamaları ve hak ihlallerine son verilerek tutukluluk şartlarının iyileştirilmesi" için geçen hafta açlık grevine başlamıştı.





Filistin Esirler Cemiyetinin de aralarında bulunduğu kurumların hazırladığı rapora göre, İsrail hapishanelerinde 481'i işgal altındaki Doğu Kudüs'ten olmak üzere 57'si kadın, 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.