Filistin'deki Yerel Seçim Kararı

Genel merkezi Batı Şeria'da bulunan Fetih Hareketi, Filistin'de yerel seçimlerin yapılmasının Filistin ulusal birliğini güçlendireceğini belirtti.



Fetih Hareketi'nden yapılan yazılı açıklamada, hareketin, Filistin hükümetinin, yerel seçimlerin 13 Mayıs'ta gerçekleştirilmesi yönünde aldığı kararı memnuniyetle karşıladığı ifade edildi.



Seçimlerin yasal, ulusal ve demokratik bir hak olduğunun kaydedildiği açıklamada, ayrıca seçimlerin halkın seçme hakkını kullanma isteklerini karşılayacağı aktarıldı.



Açıklamada sözlerine yer verilen Fetih Hareketi'nin Hazırlık ve Planlama Komisyon'undaki Basın Komitesi Başkanı Munir el-Cagub, "Bu seçimlerin başarılı olması için başta Merkezi Seçim Komisyonu olmak üzere bütün taraflarla çalışacağız." ifadesini kullandı.



Hareketin tutumunun, bütün Filistin topraklarında seçimlerin yapılması gerektiği yönünde olduğunu kaydeden Cagub, "Fetih'in seçimleri ulusal birliği, toplumsal barış ve dayanışmayı güçlendirecek önemli bir faktör, bölünmeyi bitirmek için bir başlangıç olarak gördüğünü" değerlendirmesinde bulunuldu.



Filistin hükümetinin bugün aldığı kararla yerel seçimlerin 13 Mayıs 2017'de yapılmasına karar verilmişti. Hamas, Filistin hükümetinin, aldığı kararı kabul etmediğini açıklamıştı.



Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde yerel seçimlerin geçen yıl 8 Ekim'de yapılması planlanırken, Filistin Yüksek Adalet Mahkemesi, 3 Ekim'de aldığı kararla Gazze Şeridi'ni seçimlerin dışında bırakmıştı. Bakanlar Kurulu da bunun üzerine Filistin genelinde seçimlerin ertelenmesine karar vermişti.



Filistin'de son yerel seçim 2012'de Batı Şeria'daki 340 seçim bölgesinde gerçekleştirilmişti. Hamas, Gazze Şeridi'nde seçim yapılmasını reddetmiş ve seçime katılmamıştı.



Hamas ve Fetih hareketlerinin birlikte girdiği son seçim ise 2006 yılında yapılmış, seçimi Hamas kazanmıştı.