Filistin'deki Genel Grev

İsrail hapishanelerinde geçen hafta pazartesi açlık grevi başlatan Filistinli tutuklularla dayanışma amacıyla Gazze Şeridi'nde de genel greve gidildi.



Hamas'a bağlı Enformasyon Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Filistinli direniş gruplarından oluşan Açlık Grevindeki Tutuklulara Ulusal Destek Komitesinin çağrısı üzerine grev başlatıldığı bildirildi.



Açıklamada, genel grev kapsamında okul ve hastaneler hariç Gazze'deki bütün resmi dairelerin bir gün süreyle kapalı olacağı kaydedildi.





Filistin direniş gruplarının İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan Filistinli tutuklularla dayanışma amacıyla salı günü yaptığı genel grev çağrısı kapsamında bugün işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da greve gidildi.



İsrail hapishanelerindeki yaklaşık iki bin Filistinli, "İsrail'in keyfi uygulamaları ve hak ihlallerine son verilerek tutukluluk şartlarının iyileştirilmesi" için geçen hafta pazartesi günü açlık grevine başlamıştı.





Filistin Esirler Cemiyetinin de aralarında bulunduğu kurumların hazırladığı rapora göre, İsrail hapishanelerinde 481'i işgal altındaki Doğu Kudüs'ten olmak üzere 57'si kadın, 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.