Filistin'de 2 Çocuk Öldü

Filistin'in En-Nakab bölgesinde yer alan Ez-Zernug köyünde dün akşam işgal güçlerinden geri kalan bir roketin patlaması sonucu 2 Filistinli çocuk hayatını kaybetti.



En-Nakab'daki köyde çadırın içinde patlayan roket, Mahmud Muhammed Avvad Ebu Guveydir (10) ile Ömer İsmail Muhammed Ebu Guveydir'in (7) ölümüne yol açtı. Yetkililer, Filistinli 2 çocuğun işgal ordusundan kalan bir mühimmatla oynarken söz konusu mühimmat artığının patlaması sonucu öldüğünü belirtti ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - KUDÜS