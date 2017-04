Filipinli Yetkililer Güney Çin Denizi'ndeki Pag-asa Adası'nı Ziyaret Etti

PAG-ASA Filipinler Savunma Bakanı Delfin Lorenzana ve Genelkurmay Başkanı General Eduardo Ano, tartışmalı Güney Çin Denizi'ndeki Pag-asa Adası'nı ziyaret ederek, yakında adada çeşitli tesislerin inşasına başlanacağını duyurdu.



Lorenzana, yaklaşık 40 kişilik gazeteci grubuyla, "Thitu" olarak da bilinen Pag-asa Adası'na geldikleri uçağın, Çin'in kontrolündeki Subi Resifi yakınından geçtiğini belirtti.



Savunma Bakanı Lorenzana, bayrak çekme töreninin ardından askerlere yaptığı konuşmada, Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin talimatıyla adayı denetlemek ve inşasına başlanacak tesislerin mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasını sağlamak üzere geldiğini söyledi.



Lorenzana, Pag-asa Adası'nda bir balıkçı limanı, güneş enerjisi, deniz suyu arıtma tesisi, askerler için geliştirilmiş konut ile deniz araştırmaları ve turistler için tahsis edilecek tesislerin inşası için 32 milyon dolar ayrıldığını ifade ederek, Çin'in inşaatların başlamasını protesto edebileceğini dile getirdi.



Çin ve Vietnam'ın kontrol altında tuttuğu adaları güçlendirdiğini ancak Filipinli askerlerin 1960'lı yılların sonundan beri Pag-asa'da bulunmasına rağmen ülkesinin bunu yapmayan tek ülke olduğunu vurgulayan Lorenzana, "Bunu daha önce yapmış olmalıydık." ifadesini kullandı.



Lorenzana gazetecilere yaptığı açıklamada da "Bu, sadece kendi topraklarımıza düzenlediğimiz normal bir ziyaret. Topraklarımızı yalnızca burada yaşayan vatandaşlarımızın şartlarını görmek için ziyaret ediyoruz." şeklinde konuştu.



Duterte, 6 Nisan'da, orduya Güney Çin Denizi'ndeki Spratly Adalarından bazılarında mevcudiyetlerini güçlendirme talimatı verdiğini belirterek, bu girişimlerinin amacının bu topraklardaki kontrollerini artırmak olduğunu ve bölgede hak iddia ettikleri tüm adalarda yeni yapılar inşa edilmesi gerektiğini kaydetmişti.



Bağımsızlık Günü'nde küçük bir balıkçı topluluğuna ve Filipinler askeri birliklerine ev sahipliği yapan Pag-asa Adası'na Filipinler Bayrağı dikmek üzere bir ziyaret gerçekleştirebileceğini aktaran Duterte, buradaki bir geçidin tamiratı için bütçe ayrıldığını aktarmıştı.



Duterte, daha sonra 12 Haziran'daki Bağımsızlık Günü kutlamalarında adaya giderek bayrak dikme fikrinden Çin'in kendisini vazgeçirdiğini söylemişti.



Dünyanın en önemli deniz güzergahlarından olan ve zengin hidrokarbon rezervleri bulunduğu belirtilen Güney Çin Denizi üzerinde, Çin başta olmak üzere Filipinler, Vietnam, Malezya, Brunei ve Tayvan hak iddia ediyor. Pekin'in, tartışmalı sularda inşa ettiği yapay adalar üzerinde kurduğu üsleri silahlandırdığı iddiaları, bölge ülkeleri ve Çin arasında gerginlik yaşanmasına neden oluyor.



Son zamanlarda uydulardan elde edilen görüntülerin adalara büyük ölçekte silah sistemlerinin yerleştirildiğini ortaya koyduğuna işaret eden uzmanlara göre bu durum, Çin'in artık Güney Çin Denizi üzerinde "etkili kontrole" sahip olduğunu gösteriyor.



Çin ise adalardaki silahların barışçıl amaçlara hizmet ettiğini savunuyor.