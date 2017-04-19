Filipinlerde Yüksek Gerilim Hattının Çökme Anı Böyle Görüntülendi
Filipinlerde yüksek gerilim hattının çökme anı böyle görüntülendiİstanbul, 19 Nisan, (DHA)- Filipinlerde yüksek gerilim hattının çökme anı saniye saniye dronla kaydedildi.
Filipinlerde yüksek gerilim hattının çökme anı böyle görüntülendi
İstanbul, 19 Nisan, (DHA)- Filipinlerde yüksek gerilim hattının çökme anı saniye saniye dronla kaydedildi. Filipinlerin Alabang bölgede oldukça işlek Güney Luzon otoyolunun kenarında bulunan yüksek gerilim hattı otoyolun üzerine çöktü.