Filipinlerde Yüksek Gerilim Hattının Çökme Anı Böyle Görüntülendi

Filipinlerde yüksek gerilim hattının çökme anı böyle görüntülendiİstanbul, 19 Nisan, (DHA)- Filipinlerde yüksek gerilim hattının çökme anı saniye saniye dronla kaydedildi.

Filipinlerde Yüksek Gerilim Hattının Çökme Anı Böyle Görüntülendi

Filipinlerde yüksek gerilim hattının çökme anı böyle görüntülendi

İstanbul, 19 Nisan, (DHA)- Filipinlerde yüksek gerilim hattının çökme anı saniye saniye dronla kaydedildi. Filipinlerin Alabang bölgede oldukça işlek Güney Luzon otoyolunun kenarında bulunan yüksek gerilim hattı otoyolun üzerine çöktü.

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