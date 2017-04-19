Filipinlerde Yüksek Gerilim Hattının Çökme Anı Böyle Görüntülendi

Filipinlerde yüksek gerilim hattının çökme anı saniye saniye dronla kaydedildi.

Filipinlerde Yüksek Gerilim Hattının Çökme Anı Böyle Görüntülendi

Filipinlerde yüksek gerilim hattının çökme anı saniye saniye dronla kaydedildi.  Filipinlerin Alabang bölgesinde oldukça işlek Güney Luzon otoyolunun kenarında bulunan yüksek gerilim hattı otoyolun üzerine çöktü.

Görüntü Dökümü:



Yüksek gerilim hattı alevler içinde otoyolun üzerine çöküyor


Yoğun duman bulutu


Sosyal medyada yayınlanan görüntüler - Manila

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