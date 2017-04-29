Filipinler Ordusundan Ebu Seyyaf'a Ağır Darbe

Filipinler'de Ebu Seyyaf terör örgütünün fidye için adam kaçırma eylemleriyle tanınan liderlerinden biri öldürüldü.



General Eduardo Ano, Associated Press'e yaptığı açıklamada, Sulu bölgesinde güvenlik güçleri ile Ebu Seyyaf arasında çıkan çatışmada, turistleri ve denizcileri fidye için kaçıran Alhabsy Misaya'nın öldürüldüğünü bildirdi.



Ano, çatışmada Ebu Seyyaf üyelerinin de yakalandığını, Misaya'nın öldürülmesinin Ebu Seyyaf için büyük bir yenilgi olduğunu ifade etti.



Misaya'nın, kaçırılan pek çok denizciyi Sulu bölgesinde ormanlık alanda tuttuğunun öngörüldüğü ancak çatışma esnasında rehinelere rastlanmadığı kaydedildi.



Alhabsy Misaya, Filipinler ve Malezya arasındaki deniz sınırında onlarca Vietnamlı, Malezyalı ve Endonezyalı denizciyi kaçırmakla suçlanıyordu.



Misaya'nın lideri olduğu grubun, 2015'te Malezyalı bir rehineyi başını keserek öldürdüğü ifade ediliyor.



Ebu Seyyaf terör örgütü, Malezya ve Filipinler arasındaki adalarda 1991'den şiddet ve rehin alma eylemleriyle tanınıyor. Örgüt, Mindanao ve Sulu'da bağımsız devlet kurmak amacıyla Filipinler'in güneyinde şiddete başvuruyor.