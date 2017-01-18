Filipinler Mindanao Devlet Üniversitesi'nden Rektör Aydın'a Ziyaret

Filipinler Mindanao Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Habib Macaayong ve beraberindeki heyet, Kastamonu Üniversitesi (KÜ) Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın'ı ziyaret etti.



Rektörlükte gerçekleşen ziyarette Aydın, KÜ tarafından düzenlenen bir panel için Kastamonu'ya gelen Macaayong'a üniversite hakkında bilgi verdi.



Fakültelerin beraber proje üretmesini istediğini söyleyen Aydın, şu ifadeleri kullandı:



"Üniversitenizde yeni fakülteler kurma çalışmanız olursa o hususta da teknik olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız. 27 bin 500 talebemizin var. Dünyanın pek çok ülkesinden talebemiz var. Sadece Filipinler'den yok. Bu gelen talebelerden 250'i master ve doktora için geldiler. Memleketimizin dışından gelen talebeler ağırlıklı olarak teknik bölümlerimize geliyorlar."



Filipinler Mindanao Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Habib Macaayong, yaptığı konuşmada, "Geçmişte Türkiye ile Filipinler arasında üniversiteler arası işbirlikleri olmuş ama onlar küçük işbirlikleri şeklinde kalmış. Bizim işbirliğimiz ise daha büyük boyutlarda olacak. Sizlere mutlaka eğitim görmesi için kişiler göndereceğiz. Ayrıca üniversitemiz personelinin gelişmesine sağladığınız katkıdan dolayı teşekkür ediyoruz." dedi.