Filipinler Devlet Başkanı Duterte Suudi Arabistan'da

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, resmi temaslarda bulunmak için geldiği Suudi Arabistan'da Kral Selman bin Abdulaziz ve İkinci Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile başkent Riyad'ın kuzeydoğusunda bulunan Ravdat Hureym bölgesindeki sarayda ikili görüşmeler gerçekleştirdi.



Görüşmede iki ülke arasında devam eden ticari ilişkilerin son durumu ve ilişkilerin geliştirilmesi başta olmak üzere bölgesel konular ve uluslararası gelişmeler ele alındı.



İkili görüşme sonrasında Devlet Başkanı Duterte ve Kral Selman huzurunda Suudi Arabistan Çalışma ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı ile Filipinler Çalışma ve Görevlendirme Bakanlığı arasında iş gücü transferi, Dışişleri Bakanlıkları arasında siyasi istişareler konusunda, Emir Suud Faysal diplomatik çalışmalar merkezi ile Filipinler Dışişleri Eğitim Enstitüsü arasında iş birliği anlaşmaları imzalandı.



Görüşmeye ikinci Veliaht Prens ve Savunma Bakanı Muhammed bin Selman, Riyad Emiri Faysal bin Bender bin Abdulaziz, Kültür ve Enformasyon Bakanı Adil Tureyfi ve diğer üst düzey yetkililer katıldı.



Öte yandan, Filipinler Devlet Başkanı Duterte'nin, İkinci Veliaht Prens Savunma Bakanı Muhammed bin Selman ile görüşmesinde de iki ülke arasındaki iş birliği ve iki ülke açısından önem taşıyan bazı konular gündeme geldi.