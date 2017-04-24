Filipinler'de Terörle Mücadele Operasyonları

Filipinler'de ordunun Merkez Mindanao'da cuma gününden beri düzenlediği operasyonlarda 36 Maute üyesi öldürüldü.



Birinci Piyade Tümeni Sözcüsü Yarbay Jo-Al Herrera, Lanao del Sur kentindeki Piagapo kasabasında cuma günü başlayan operasyonlarda Maute örgütü üyesi 36 teröristi etkisiz hale getirdiklerini açıkladı.



Çatışmalarda 3 askerin de yaralandığını belirten Herrera, birliklerin Barangay Gacap'ta da 48 sığınak, cesetler, bomba dahil çeşitli savaş mühimmatları ve Endonezya pasaportlarının bulunduğu örgüte ait bir kampı ele geçirdiğini aktardı.



Herrera, DEAŞ ile bağlantılı örgüte yönelik operasyonda Maute üyesi yaklaşık 200 militanla çatıştıklarını ifade etti.



Filipinlerli yetkililer, yüzlerce ailenin daha güvenli bölgelere kaçtığı Piagapo'ya bağlı 46 köyde acil durum ilan etti.



Ülkede adam kaçırma ve bombalı saldırı eylemleri düzenleyen örgüt Abdullah Maute ve kardeşi Ömer tarafından 2012'de kurulmuştu. Maute, Nisan 2015'te DEAŞ'a bağlılığını ilan etmişti.