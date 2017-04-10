Filipinler'de Şiddet

Filipinler'de, milis kuvvetlerle Ebu Seyyaf örgütü arasında çıkan çatışmada en az 3 milisin hayatını kaybettiği bildirildi.



Batı Mindanao Komutanlığından Tümgeneral Carlito Galvez, ülkenin güneyindeki Basilian eyaletinin Sumisip kentinde devriye gezen sivil milis grupla Ebu Seyyaf örgütü militanlarının karşılaşması sonucu çıkan çatışmada en az 3 milisin öldüğünü açıkladı.



Galvez, çatışmada ayrıca 11 kişinin yaralandığını da ifade etti.



Çatışmadan kaçan Ebu Seyyaf militanlarının bulunması için başlatılan operasyon ise sürüyor.



Malezya ve Filipinler arasındaki adalarda 1991'den bu yana faaliyet gösteren Ebu Seyyaf terör örgütü, şiddet ve rehin alma eylemleriyle tanınıyor. Örgüt, Mindanao ve Sulu'da bağımsız devlet kurmak amacıyla Filipinler'in güneyinde şiddete başvuruyor.



Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, geçen yıl ağustos ayında 18 yaşındaki bir rehinenin öldürülmesinin ardından orduya Ebu Seyyaf'ı "bitirmesi" için emir vermişti.