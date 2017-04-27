Filipinler'de Karakolda Saklı Hücre Bulundu

Filipinler'de bir karakolda gizli hücre bulundu.



BBC'nin haberine göre, İnsan Hakları Komisyonu'nun (CHR), ihbar üzerine başkent Manila'da bir karakola düzenlediği baskında, bir kitaplığın arkasına saklanan bölmede 11 kişi bulundu.



Karakolda kayıtları bulunmayan bu kişilerin, bir haftadır söz konusu hücrede tutulduğu ve polisin bu kişilerden para sızdırmaya çalıştığı ileri sürüldü. Hücrede tutulanlar, polisin kendilerine işkence ettiğini de savundu.



Emniyet Amiri Robert Domingo, yerel basına yaptığı açıklamada, bu kişilerin uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde düzenlenen bir operasyonda yakalandığını, işlemleri devam ettiğinden karakolda kayıtlarının olmadığını öne sürdü.



Domingo, "yakalanan kişilerin 1'e 3 metre boyutundaki bölmeye kapatılarak karakoldaki bu alanın kullanışlı hale getirildiğini" de sözlerine ekledi.



CHR Sözcüsü Jackie de Guia karakolda yaşananlarla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirterek, "Normal hiçbir nezarethane bir kitaplığın arkasına saklanmaz." ifadesini kullandı.