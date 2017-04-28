Filipinler'de İki Polis Cinayetten Yargılanacak

Filipinler'de polis karakolunda gözaltındaki bir uyuşturucu şüphelisini ve babasını öldürdüğü iddia edilen iki polis memuru hakkında dava açıldı.



Savcı Alan Mangabat, şubatta karakolda gözaltına alındıktan sonra vurularak hayatını kaybeden Jaypee Bertes ve babası Renato Bertes'in ölümüne yol açtığı iddia edilen iki polis memurunun cinayet suçlamasıyla yargılanacağını bildirdi.



Savcı, adli tıp bulgularının, polislerin, şüpheli ve babasının polislerden birinin silahını almaya teşebbüs etmesinin ardından vuruldukları yönündeki ifadeleriyle çeliştiğini belirtti.



Dava, Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin emriyle başlatılan, yargısız infazlar ve polis şiddeti sebebiyle binlerce kişinin hayatını kaybettiği uyuşturucuyla mücadele operasyonlarıyla ilgili güvenlik güçlerinin yargılandığı nadir örneklerden biri oldu.



Olay, şüphelinin resmi nikahsız eşinin geçen yıl cinayetle ilgili Senato'ya verdiği ifadenin ardından ülke gündemine gelmişti. Mağdur eş ifadesinin ardından tanık koruma programına alınmıştı.



Öte yandan Filipinler İnsan Hakları Komisyonu (CHR) önceki gün, ihbar üzerine başkent Manila'da bir karakola düzenlediği baskında, bir kitaplığın arkasındaki bölmede 11 kişi bulmuştu. Karakolda kayıtları bulunmayan kişilerin, bir haftadır hücrede tutulduğu ve polisin bu kişilerden para sızdırmaya çalıştığı ileri sürülmüştü. Hücrede tutulanlar, polisin kendilerine işkence yaptığını iddia etmişti.