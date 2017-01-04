Filipinler'de Hapishane Basıp 158 Mahkumu Kaçırdılar

– Filipinler'de Kuzey Cotabato Eyaleti Hapishanesini basan silahlı grup 158 mahkumu kaçırdı.



Hapishane baskınını Mora İslam Kurtuluş Cephesi'nden ayrılan Bangsamoro İslam Kurtuluş Savaşçıları adlı örgüte mensup militanlar tarafından gerçekleştirildiği tahmin ediliyor.



Filipinler gazetelerinin haberlerine göre bir hapishane güvenlik görevlisinin öldürüldüğü baskın Salı günü gece yarısı hapishane de elektriklerin kesilmesi ile başladı. Ardından 100'e yakın militan yoğun silah ateşi eşliğinde hapishanenin iç kesimlerine girmeye çalıştılar.



Güvenlik güçleri ile silahlı militanların çatışması sırasında kargaşadan faydalanan 158 mahkum ise firar etti.



Hapishane Müdürü Peter Bungat saldırının örgütün tutuklu komutanlarından birini kurtarmaya yönelik bir operasyon olduğunu belirtti.

Resmi makamlar ise saldırının arkasında kim yada kimlerin olduğu konusunda açıklama yapmadılar. - Stockholm