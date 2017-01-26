Filipinler'de "Güzellik Yarışması İçin Tatil" Talebi

Filipinler'de Kainat Güzellik Yarışması'nın finaline ev sahipliği yapacak Quezon kentinin yönetimi, kent halkının yarışmayı izleyebilmesi için Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'den 30 Ocak gününü tatil ilan etmesini istedi.



Kainat Güzellik Yarışması'nın (Miss Universe) finalinin yapılacağı Quezon şehrinin yöneticileri ile kentin milletvekili Winston Castelo, hem Filipinler'i temsil eden yarışmacının desteklenmesi hem de taç giyme törenini halkın izleyebilmesi için yarışma gününün tatil olması talebinde bulundu.



Filipinler Turizm Bakanlığı Sekreteri Wanda Corazon Reo da "Başkan Duterte'nin bu isteği olumlu karşılayacağını umut ediyorum." dedi.



Ancak tatil talebine Duterte'den destek gelmedi. Devlet Başkanlığı Sekreteri Salvador Medialdea, Duterte'nin 30 Ocak gününü tatil etme gibi bir planı olmadığını açıkladı.



Asya Mall Arena'daki yarışma finaline katılması beklenen Duterte, 84 Kainat Güzeli adayını daha önce Devlet Başkanlığı Sarayı'nda ağırlamıştı.