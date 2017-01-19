Filipinler'de Ebu Seyyaf'ın Elindeki Rehineler Kurtarıldı

Filipinler'de DAEŞ bağlantılı Ebu Seyyaf örgütünün rehin aldığı iki Filipinlinin güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla kurtarıldığı bildirildi.



Filipinler ordusundan yapılan açıklamada, 25 Ekim'de ülkenin güneyindeki Sulu eyaletinde Pantaguran açıklarında kaçırılan iki Filipinler vatandaşının Idanan kasabasına bağlı Barangay Tagbak köyünde düzenlenen operasyonla kurtarıldığı belirtildi.



Adının açıklanmasını istemeyen bir askeri yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rehinelerin Parang şehrine götürülürken yolda kurtarıldığı bilgisini verdi.



Yetkili, rehinelere eşlik eden iki silahlı militanın güvenlik güçleri tarafından takip edildiklerini anlayınca rehineleri bırakıp kaçtıklarını ifade etti.



Bu arada kurtarılan rehinelerin, Jolo adasındaki askeri üsse götürülerek sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra ailelerine teslim edildiği öğrenildi.



Ebu Seyyaf'ın elinde halen 1 Hollandalı, 1 Alman, 4 Endonezyalı, beş Malezyalı, 6 Vietnamlı ve 6 yerli rehine olduğu tahmin ediliyor.



Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, geçen ağustosta 18 yaşındaki bir rehinenin öldürülmesinin ardından orduya Ebu Seyyaf'ı "bitirme" emri vermişti.



Malezya ve Filipinler arasındaki adalarda 1991'den beri faaliyet gösteren terör örgütü Ebu Seyyaf, şiddet ve rehin alma eylemleriyle biliniyor. Örgüt, Mindanao ve Sulu'da bağımsız devlet kurmak amacıyla Filipinler'in güneyinde şiddete başvuruyor.