Filipinler'de Ebu Seyyaf ile Mücadele

Filipinler'de, iki Kanadalı ve bir Alman turistin infazından sorumlu tutulan Ebu Seyyaf militanının ölü ele geçirildiği bildirildi.



Askeri yetkililerden General Eduardo Ano'nun yaptığı açıklamaya göre, Bohol kentinin turistik Inabanga bölgesinde güvenlik güçleri ile Ebu Seyyaf militanları arasında çıkan çatışmada, iki Kanadalı ve bir Alman turistin infaz edilmesinden sorumlu tutulan "Ebu Rami" adıyla bilinen Muammer Askali ölü ele geçirildi.



Ano, Askali'nin cesedinin, yakalan diğer örgüt mensupları tarafından da teşhis edildiğini belirterek, "Bu, Ebu Seyyaf'a çok büyük bir darbe oldu. Eğer başka yerlerde masum insanları kaçırmak gibi hain planları varsa bundan sonra iki kere düşünecekler." ifadesini kullandı.



Hız botlarıyla Sulu eyaletinden Bohol'a gelen militanların, fidye için tatil bölgesinden turist kaçırmayı planladıklarını aktaran Ano, militanlarla güvenlik güçlerinin çatışmaya devam ettiğini bildirdi.



Ano, askeri istihbarat birimlerinin Ebu Seyyaf militanlarını Sulu eyaletinden bu yana takip ettiklerini dile getirerek, örgütün Inabanga bölgesinde yeni rehin alma eylemi gerçekleştireceği sırada çatışma çıktığını söyledi.



Emniyet Genel Müdürü General Ronald dela Rosa, turistik Inabanga bölgesinde dünden bu yana devam eden çatışmalarda, 3 asker ve bir polisin öldüğünü, en az 6 militanın da etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.



Bu arada ABD'nin Manila Büyükelçiliği, vatandaşlarına seyahat uyarısında bulunarak, muhtemel rehin alma eylemlerine karşı başta Cebu eyaletindeki Bohol olmak ülkedeki turistik bölgelere gitmemeleri çağrısı yapmıştı.



Bombalı saldırı, adam kaçırma ve kafa kesme gibi terör faaliyetlerinden, hem ABD hem Filipinler Ebu Seyyaf'ı terör listesine almıştı.



Ebu Seyyaf, geçen yıl aralık ayında, 5 Malezyalı balıkçının serbest bırakılması için 2 milyon dolar fidye talep etmişti. Örgütün elinde, mart ayı itibarıyla 32 rehine olduğu belirtilmişti. Ebu Seyyaf, 70 yaşındaki Alman Juergen Gustav Kantner'i, serbest kalması için talep ettiği 600 bin dolar fidyenin ödenmemesi üzerine öldürmüştü.



Örgüt, son bir yıl içinde milyon dolarlık fidye talebine karşılık bulamadığı için bir Alman ve iki Kanada vatandaşını infaz etmişti.



Malezya ve Filipinler arasındaki adalarda 1991'den beri faaliyet gösteren Ebu Seyyaf, şiddet ve rehin alma eylemleriyle biliniyor. Yakın dönemde DEAŞ'a bağlılığını ilan eden örgüt, Mindanao ve Sulu'da bağımsız devlet kurmak amacıyla Filipinler'in güneyinde şiddete başvuruyor.



Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, geçen yıl ağustos ayında 18 yaşındaki bir rehinenin öldürülmesinin ardından orduya Ebu Seyyaf'ı "bitirme" emri vermişti.