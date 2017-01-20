Filipinler'de Duterte'ye "Trump'tan Uzak Dur" Çağrısı

Filipinler'de sol kanat ve Müslüman protestocular, Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'ye ABD'den bağımsız dış politika yürütme sözüne sadık kalma çağrısı yaptı.



Başkent Manila'da ABD Büyükelçiliği önünde gösteri düzenleyen yaklaşık 200 protestocu, ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın Müslüman ve göçmen karşıtı söylemlerini kınayarak, Duterte'ye Trump yönetimiyle uzlaşmaktan kaçınması ve bağımsız dış politika vaadine sadık kalması mesajı verdi.



"Donald Trump, Filipinler'e bulaşma" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, ülkede ABD'nin askeri varlığına son verilmesini talep etti.



Protestoyu düzenleyen sol örgütler koalisyonu Bayan'ın lideri Renato Reyes, ABD Başkanı Barack Obama'nın daha yumuşak başlı, "şeker-kaplı" bir emperyalizm siyaseti yürüttüğü, Trump'ın ise emperyalizmin asıl yüzünü sergilemekten çekinmediğini dile getirirken, Duterte'nin bağımsız dış politika tavrında ısrarcı olması gerektiğini vurguladı.



Eylül ayında yaptığı bir açıklamada Obama'ya küfür eden Duterte, bir süre önce ABD liderinin ülkede yasa dışı uyuşturucu ticaretine yönelik uyguladığı sert tedbirleri eleştirmesine tepki göstermiş ve ülkesinin ABD ile askeri ittifakı sonlandırabileceği tehdidinde bulunmuştu.



Filipinli lider, seçim zaferinin ardından Trump'ı telefonla arayarak tebrik etmişti.



Trump'ın bugün yapılacak yemin törenine, Duterte'yi temsilen ulusal güvenlik danışmanı ve basın müşaviri katılacak.