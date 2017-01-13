Filipinler'de Alman Çiftin Kaçırılması

Filipinler'de terör örgütü Ebu Seyyaf kaçırdığı Alman rehineyi öldürmekle tehdit etti.



Ebu Seyyaf örgütü, sosyal medya üzerinden yaptığı video paylaşımında, 10 milyon dolar fidye ödenmemesi halinde Alman vatandaşı Juergen Kantner'i öldürmekle tehdit etti.



Videoda, turuncu bir gömlek giydirilen Kantner'in, siyah kıyafetli, yüzü maskeli üç Ebu Seyyaf militanı eşliğinde bir mezarın yanında diz çöktüğü görülüyor.



Terör örgütü DEAŞ bayrağının da sergilendiği videoda, üç militandan ikisi elinde ağır silahlar tutarken, üçüncü militan örgütün talebini okuyor.



Videoda, silahlı militanlardan birinin Alman hükümetine yönelik "Kibrinizden bizim taleplerimizi dikkate almıyormuşsunuz gibi görünüyor. Taleplerimizi yerine getirmeniz için ültimatom veriyoruz. Fidyeyi ödememeniz, bu Alman vatandaşının başının vurulmasına neden olacak. Akıllanmadınız mı?" sözlerine yer veriliyor.



Filipinler'in güneyindeki Sulu bölgesinde kaçırılan Alman çiftten 50 yaşlarındaki Sabina Merz'in cesedi 7 Kasım'da, Alman bandıralı bir yatta bulunmuştu.



Alman rehineler Stefan Viktor Okonek (74) ve karısı Henrike Dielen (55), 5,5 milyon dolarlık fidyenin ödenmesinin ardından 2014 yılının ekim ayında serbest bırakılmıştı.



Örgüt geçen yılın son üç ayında 1'i Norveçli, 7'si Endonezyalı, 2'si Filipinli 10 kişiyi serbest bırakmıştı. Örgütün kaçırdığı gemicilerden 2'si ise eylül ayında Ebu Seyyaf'ın elinden kaçmayı başarmıştı.



Malezya ve Filipinler arasındaki adalarda 1991'den beri faaliyet gösteren terör örgütü Ebu Seyyaf rehin alma eylemleriyle biliniyor. Ebu Seyyaf, 2015 yılının eylül ayında kaçırdığı 3'ü yabancı uyruklu 4 rehine için daha önce 84 milyon dolar fidye talep etmiş, kaçırılan 2 Kanadalı rehine için 8 milyon Kanada doları fidye istemiş ve Kanada'ya 25 Nisan 2016'ya kadar süre vermişti. Fidyenin ödenmemesi üzerine rehinelerden John Ridsdel 26 Nisan'da, Robert Hall 13 Haziran'da öldürülmüştü. Filipinler vatandaşı Marites Flor 24 Haziran'da, Norveç vatandaşı Kjartan Sekkingstad 17 Eylül'de serbest bırakılmıştı.