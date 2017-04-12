Filipinler'de Abu Sayyaf Grubunun Alt Lideri Öldürüldü

Filipinler'de Bohol şehrinde yaşanan çatışmada Abu Sayyaf grubunun alt lideri Ebu Rami öldürüldü.



Bohol şehrindeki İnabanda Kasabası'nda hükümet güçleri ve Abu Sayyaf grubu üyeleri arasında çıkan çatışmada 1 polis memuru ve 3 ordu askeri de dahil olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetti. Filipinler polisi yaptığı açıklamada, Bohol şehrinde çıkan çatışmada Abu Sayyaf grubu alt lideri Maumar Askali takma isimli Ebu Rami'nin öldürüldüğünü bildirdi. Yaşanan silahlı çatışmada öldürülen Ebu Rami'nin Mindanao'da birçok terör saldırısına karıştığı biliniyor. Öte yandan, Malezya ve Filipinler arasındaki adalarda 1991'den beri faaliyet gösteren Abu Sayyaf grubu, rehin alma ve şiddet eylemleriyle biliniyor. - BOHOL