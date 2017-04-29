Filipinler'de 7.2 Büyüklüğünde Deprem

Filipinler'in Mindanao Adası kıyılarında 7.2 büyüklükte bir deprem meydana geldi. Filipinler'de meydana gelen 7.2 şiddetindeki depremden sonra yetkililer araştırmalarına devam ediyor. Yetkililer, ölen ve yaralanan olmadığını belirtirken bölgede oluşan hasar ise henüz bilinmiyor.



Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, depremin merkez üssünü Mindanao Adası sahili olarak belirledi. Depremin ardından tehlikeli dalgalar oluşabileceği yönünde uyarı yapıldı. Görgü tanıkları depremin çok güçlü olduğunu ve bütün binaların deprem esnasında sallandığını belirtti.



(İHA)