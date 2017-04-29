Filipinler'de 6,8 Büyüklüğünde Deprem
Filipinler'in güneyinde 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
Filipinler'in güneyinde 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Filipinler'in güneyinde merkez üssü Balangonan'ın 31 kilometre güneybatısı olan 6,8 büyüklüğündeki depremin yerin 41,7 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.
Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, depremin ardından Filipinler ve çevresinde tsunami oluşabileceği uyarısında bulundu.