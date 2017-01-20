Filipinler'de 3 Endonezyalı Balıkçı Kaçırıldı

Filipinler'de terör örgütü DEAŞ bağlantılı Ebu Seyyaf'ın, Endonezyalı 3 balıkçıyı kaçırdığı bildirildi.



Batı Mindanao Kuvvetleri Başkanlığı görevine yeni atanan Tümgeneral Varlito Galvez, Filipinler'in güneyinde bulunan Sulu Denizi'nde bir balıkçı teknesinden Endonezya uyruklu 3 balıkçının, Ebu Seyyaf tarafından kaçırıldığını açıkladı.



Galvez, aynı gün Indanan köyünde iki Filipinli balıkçının da terör örgütünün elinden kurtarıldığını aktardı.



Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, geçen yıl ağustosta 18 yaşındaki bir rehinenin öldürülmesinin ardından orduya Ebu Seyyaf'ı "bitirme" emri vermiş, askerlerle militanlar arasında çıkan ilk çatışmada, 11 Ebu Seyyaf militanı öldürülmüştü.



Malezya ve Filipinler arasındaki adalarda 1991'den beri faaliyet gösteren terör örgütü Ebu Seyyaf, şiddet ve rehin alma eylemleriyle biliniyor. Örgüt, Mindanao ve Sulu'da bağımsız devlet kurmak amacıyla Filipinler'in güneyinde şiddete başvuruyor.