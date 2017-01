Filipinler Barış Görüşmeleri Roma'da Başladı

Filipinler hükümetiyle komünist isyancılar arasında ikinci aşaması Norveç'te yapılan barış görüşmelerinin İtalya'nın başkenti Roma'da devam ettiği bildirildi.



Devlet Başkanlığı Barış Süreci Danışmanlığı Ofisi Sözcüsü Jesus Dureza, Filipinler hükümetinin Norveç'in aracılığıyla yapılan görüşmelerin kaldığı yerden devam etmesiyle ilgili iyimser olduğunu açıkladı.



Dureza, konuların zor olmasına rağmen tarafların uzun süredir barış amacını gütmesiyle sorunların aşılabileceğini belirtti.



Diğer yandan, Filipinler Komünist Partisinin (CPP) siyasi kanadı Ulusal Demokratik Cephe (NDF) sözcüsü Fidel Agcaoili, gerillaların, hükümetin 1998'deki insan haklarına saygı duyulması hakkındaki ve gerilla danışmanlarının güvenliğiyle ilgili başka bir anlaşmayı ihlal ettiği iddialarının da aralarında olduğu birçok şikayeti olduğunu söyledi.



Agcaoili, 400 tutuklunun hala serbest bırakılmaması gibi şikayetlerin, uzatılan ateşkesi "tahammül edilemez" hale getirdiğini kaydetti.



NDF sözcüsü Agcaoili, Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin, operasyonlarda binlerce kişinin öldürülmesine yol açan uyuşturucuyla mücadeleye yönelik baskıları ve ülkenin eski liderlerinden Ferdinand Marcos'un kasım ayında "Kahramanlar Mezarlığı"na gömülmesine izin vermesinin endişeye yol açtığını vurguladı.



Duterte'nin daha büyük bir sorun olan fakirliği sosyal ekonomik reformlarla çözmeye öncelik vermesi gerektiğine işaret eden Agcaoili, barış görüşmelerinin bu haftaki turunda bu konuların üzerinde durulacağını dile getirdi.



Hükümetle komünist isyancılar arasındaki barış görüşmelerinin ikinci aşaması, ekim ayında Norveç'in başkenti Oslo'da resmen başlamıştı. Barış görüşmelerinde, hükümetin barış temsilcisi Silvestre Bello, Devlet Başkanlığı Barış Süreci Danışmanlığı Ofisi Sözcüsü Jesus Dureza ve NDF'nin, çalışma komitelerinin ana hatlarının belirlenmesi ve ortak ateşkes için müşterek bir taslak üzerinde anlaşmaya varılması konusunda görevlendirildiği duyurulmuştu.



Komünist isyancılar, 19 Ağustos'ta hapisteki bazı üyelerinin hükümetle yeniden başlayan barış görüşmelerine katılmak üzere salıverilmesinin ardından tek taraflı ateşkes ilan etmişti. Tek taraflı ateşkesin 21 Ağustos'ta yerel saatle 00.01'den, 27 Ağustos saat 23.59'a kadar süreceği bildirilmişti.





Filipinler hükümetiyle komünist isyancılar arasında 26 Ağustos'ta Norveç'in başkenti Oslo'da yapılan barış görüşmesinde, komünist grup hükümetle süresiz ateşkes konusunda anlaşmıştı.