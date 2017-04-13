Filenin Efeleri Hedefe Kilitlendi

Voleybol Efeler Ligi'nde normal sezonu 40 puanla 6'ncı sırada bitirerek Avrupa kupalarına katılım için Play-off'larda mücadele etme hakkını kazanan İnegöl Belediyespor erkek voleybol takımı Avrupa'ya gitme yolunda çeyrek final maçında eşleştiği Ziraat Bankası engeline takılarak 5./8.'lik (Play Off - II. Etap) müsabakalarına kaldı. Yarı final oynama şansını yitiren İnegöl Belediyespor voleybol takımı Galatasaray HDI Sigorta ile 5./8.'lik (Play Off - II. Etap) oynayacak. Normal sezonu bir üst sırada bitirdiği için saha avantajını elinde bulunduran Belediyespor Voleybol takımının kendi sahasında oynayacağı ilk maç öncesi Başkan Alinur Aktaş açıklama yaparak İnegöl'de oynanacak karşılaşmaya ilçemizdeki sporseverleri davet etti.

İnegöl Belediyespor voleybol takımının Avrupa'ya gitme adına tüm kozlarını ortaya koyacağı voleybol maçı 15 Nisan Cumartesi günü saat:18.00'de İnegöl Belediyespor salonunda oynanacak. Turuncu Lacivertli temsilcimiz sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak.

VOLEYBOL EFELER LİGİNE BU SEZON DAMGA VURDUK

Yeni bir hocayla, yeni takviye ettiğimiz oyuncularla güzel bir sezon geçirerek Voleybol Efeler Ligini İnegöl Belediyespor olarak 40 puanla 6'ncı sırada sezonu tamamladıklarını belirten Başkan Aktaş, "Bu yıl itibariyle voleybolun süper ligi diye tabir edilen Efeler Ligi'nde 4'üncü sezonumuzu geride bıraktık. Beşiktaş, Galatasaray, İstanbul Büyükşehir Belediye gibi takımları geride bırakma başarısı gösterdik. Tabi bu geçen yıl elde ettiğimiz 8'incilikten sonra güzel bir başarı bu açıkçası. Ayrıca Türkiye kupasında yarı final oynadık. Güzel bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum. Sahada ortaya koyduğumuz performans ile taraflı tarafsız tüm voleybol camiasının takdirini topladık. Bu sezon voleybol efeler ligine adeta damga vurduk."

AVRUPA HEDEFİNE KİLİTLENDİK

Bu sene Belediyespor olarak Avrupa hedefine kilitlendik diyen Aktaş, "İnegöl Belediyespor olarak Avrupa hedefimize çok yaklaştık. 5 yıllık süreç zarfında hedeflerimiz vardı. Allah'a hamdolsun 4'üncü yılımızda bu hedeflere ciddi şekilde yaklaştığımızı görüyoruz. Bildiğiniz üzere ilk sekiz takımın mücadele ettiği play-off'lara katılma başarısı gösterdik. Bu aşamada bizde ligin güçlü takımlarından olan Ziraat Bankası ile eşleştik. Zorlu geçen periyot sonunda Ziraat bankası engeline takılarak yarı final oynama şansını kaybederek ilk 4'e katılma şansını yitirdik. Ama Avrupa kupalarına katılama şansımız hala sürüyor."

RAKİP GALATASARAY

Yarı final oynama şansını yitiren takımımız Galatasaray HDI Sigorta ile 5./8.'lik (Play Off - II. Etap) müsabakası yapacağını belirten Aktaş, "Normal sezonu bir üst sırada bitirdiğimiz için saha avantajını elimizde bulunduruyoruz.

Bu periyotta ilk maçımızı 15 Nisan Cumartesi günü kendi sahamızda oynayacağız. Mutlak galibiyetle çıkacağımız bu maçtan inanıyorum ki galibiyetle ayrılıp seride avantaj sağlamak istiyoruz. İçeride ve dışarıda olmak üzere karşılıklı iki müsabakanın yapılacağı Play Off - II. Etapta iki maçı alan takımlar; 5./6.'lık, kaybeden takımlar ise 7./8.'lik maçını oynayacak. Galibiyetlerin eşitliği durumunda ise üçüncü müsabaka oynanacak ve maçı kazananlar 5./6.'lık, kaybeden takımlar 7./8.'lik maçını yapacaklar. Ben inanıyorum ki bu zorlu periyotlardan zaferle çıkıp Avrupa'ya gitme hakkını kazanacağız" şeklinde konuştu.

TÜM TAKIM İNANMIŞ DURUMDA

Bu zorlu maçı öncesi takımın durumunun da gayet iyi olduğunu belirten Aktaş, "Takımımıza güveniyoruz. Form durumumuz iyi. Teknik heyetimiz de yönetimimiz de sporcu kardeşlerimiz de bu işe inanmış durumda. Biz en güzel başarıyı burada çıkarmak durumundayız ama ben öncelikle bu 22 maçlık periyotta önemli bir başarıya imza atan çok değerli hocamızı, ekibini, sporcu kardeşlerimizi ve yönetim kurulumuzu kutluyorum. Öyle maçlar oldu ki seyircimizden aldığımız o güçle ve destekle maçlarda taraftarımızın gücü bizim için büyük bir koz oldu ve maçları çevirdiğimiz oldu. Nihayetinde elde ettiğimiz 40 puan ve şehirde estirdiğimiz bu hava bana göre sıradan bir başarı değil. Gerçekten alkışlanması gereken bir başarı. Ben bu güzel başarıya imza atan ve bu başarıda emeği olan herkesi kutluyorum. İnegöl Belediyespor'un salon sporlarıyla alakalı 2009'dan itibaren attığı temellerin ne kadar sağlam bir şekilde yükseldiğini bir kez daha görmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Aktaş son olarak; "Avrupa'ya gitme şansını sürdürme adına cumartesi günü İnegöl Gençlik Hizmetleri Spor Salonunda oynanacak zorlu Galatasaray maçına tüm ilçe halkımızı davet ediyoruz. Voleybol maçlarında her zaman yanımızda itici bir güç olarak yer alan sporsever halkımıza teşekkürlerimizi sunarken, sporun yaşamımızın bir parçası olması temennisiyle sevgi ve saygılarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.