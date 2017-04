Filede Maçın Ardından

Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nın antrenörü Slobodan Kovac, "Şu ana kadar bir şey kazanmadık, sadece kupaya giden yolda iki adım attık." dedi.



Efeler Ligi final serisinde Arkas Spor'u 3-1 yenerek seride farkı 2-0'a getiren ekibin Sırp antrenörü, maçın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, gergin bir maç olduğunu belirterek, "Final maçı oynuyoruz ve her iki takım da kazanmak istiyor, her şeyini ortaya koyuyor ama daha az hata yapan taraf biz olduk ve maçı biz aldık." diye konuştu.



Avrupa Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra lig şampiyonluğunun daha da önem kazandığını ve bunun normal olduğunu ifade eden Kovac, "Bütün konsantrasyonumuzu buraya yöneltmek zorundayız. Buraya ilk geldiğimde takımı özellikle Avrupa maçlarına hazırlamak için yeterli zamanımız yoktu ama hatırlanacağı gibi Belogorie Belgorod'a karşı burada oynadığımız son maçı kazanmıştık. Sadece hazırlık döneminin yetersiz olmasıyla ilgili diye düşünüyorum. O günden bugüne de performansımızı artırdık." ifadelerini kullandı.



İzmir'de 1 Mayıs Pazartesi günü yapacakları 3. maçın zor bir maç olacağını bildiklerini kaydeden Kovac, şöyle devam etti:



"Artık hedefimizi koymuş durumdayız, kazanmak istiyoruz. Oraya da bunun için gideceğiz. Şu ana kadar bir şey kazanmadık, sadece kupaya giden yolda iki adım attık. Şu an istatistiklere ya da sıralamalara bakmamaya çalışıyoruz. Önümüzde sadece bir sonraki maç var, onu kazanmak istiyoruz."



Kovac, galibiyette önemli rol oynayan Burutay Subaşı'nın performansı sorulduğunda ise, "Burutay bu sezon önemli maçların tamamında iyi top oynadı. Biz buraya gelene kadar Burutay'ın performansından ciddi anlamda faydalandık. Sahaya takımın karakterini yansıtması açısından çok önemli bir oyuncumuz." değerlendirmesinde bulundu.