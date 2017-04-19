Filede İslami Dayanışma Oyunları Hazırlıkları

Voleybolda, 4. İslami Dayanışma Oyunları'na katılacak Bayan Milli Takımı, İstanbul'da kampa giriyor.



Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamaya göre, 11-22 Mayıs tarihlerinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapılacak oyunlarda mücadele edecek milli takım, 24 Nisan Pazartesi günü İstanbul Volley Hotel'de kampa girecek.



TVF, uluslararası maç takviminin yoğunluğu nedeniyle iki ayrı milli takım kadrosu oluştururken, İslami Dayanışma Oyunları'na, başantrenör Cihan Cintay yönetimindeki kadro katılacak. Türkiye oyunlarda, ev sahibi Azerbaycan'ın yanı sıra Kamerun, Kırgızistan ve Tacikistan ile karşılaşacak. Tek devreli lig usulüne göre oynanacak olan grup karşılaşmaları sonucunda ilk dört takım arasında giren ekipler, yarı finale yükselecek.



İstanbul'da kampa girecek milli takımda şu oyuncular yer alıyor:



Ada Germen, Arelya Karasoy, Bihter Dumanoğlu, Buse Melis Kaya, Gizem Mısra Aşçı, Hande Naz Şimşek, Hümay Topaloğlu, Janset Cemre Erkul, Meliha İsmailoğlu, Melike Yılmaz, Mislina Kılıç, Nursevil Aydınlar, Rida Erlalelitepe, Su Zent.