Fildişi Sahili'ndeki Askeri Ayaklanma

Fildişi Sahili Savunma Bakanı Alain Richard Donwahi, askerlerin maaş artışı talebiyle hafta başında başlattığı ayaklanmanın ardından çıkan çatışmalarda 4 askerin öldüğünü bildirdi.



Donwahi, Hükümet Sözcüsü Bruno Kone ile düzenledikleri ortak basın toplantısında, "Ayaklanan askerlerden ikisi başkent Yamoussoukro'daki çatışmada öldü, iki asker de ölü bulundu." ifadesini kullandı.



Kone ise çatışmalarda çok sayıda askerin yaralandığını, sorumluların tespiti için soruşturma başlatıldığını kaydederek, Devlet Başkanı Alassane Vattara'nın da askerlerin taleplerinin dinlenmesi yönünde üst makamlara talimat verdiğini aktardı.



Ülkede askerler geçen hafta maaş artışı ve yaşam şartlarının iyileştirilmesi talebiyle isyan çıkarmış, Bouake kentinde başlayan olaylar ülkedeki birçok kente sıçramıştı. Kriz dolayısıyla Gana programını yarıda kesen Vattara ülkeye geri dönmüştü. Vattara, askerlerin bu taleplerinin karşılanacağı sözünü vererek ayaklanmanın son bulduğunu duyurmuştu.



Ancak askerler önceki gün yeniden ayaklanmış ve Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı birlikleriyle başkentte yeniden çatışmıştı. Görgü tanıkları çatışmalarda isyancı askerlerden 2'sinin öldüğünü ileri sürmüştü.



Bu askerlerin, sadece ordunun bir kısmındaki değil tüm birimlerdeki askerlerin iyileştirmeden yararlanmasını istedikleri iddia ediliyor.