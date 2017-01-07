Fildişi Sahili'nde Zam İsteyen Askerler İsyan Etti





Fildişi Sahili'nde zam ve daha iyi lojman talebiyle protesto gösterisi düzenleyen askerler ülkenin ikinci büyük kenti Bouake'da kontrolü ele geçirdi.



Resmi kaynaklar tarafından "isyancı askerler" olarak tanımlanan birliklerin 4 kentte daha polis güçleriyle çatışmaya girdiği bildirildi.



Bouake, 2002'de başlayıp 2011'de sona eren iç savaş boyunca isyancıların merkezi konumundaydı.



İsyanın askeri darbeye dönüşmesinden endişe eden Devlet Başkanı Alassane Ouattara, Ulusal Güvenlik Konseyi'ni toplantıya çağırdı.



Auteur: euronews-tr



Tags: etti zam isteyen isyan Fildişi Sahili Fildişi Silahlı çatışma Sahilinde askerler Gepost: 07 januari 2017