Fildişi Sahili'nde Talepleri Karşılanan İsyancı Askerler Kışlalarına Geri Döndü





Fildişi Sahili'nde zam ve daha iyi lojman talebiyle düzenledikleri protesto eylemini isyana dönüştüren askerlerin hükümetle anlaşmaya vardığı bildirildi.



Fildişi Sahili Devlet Başkanı Alassane Ouattara, isyancı askerlerin taleplerinin karşılandığını duyurdu. Müzakere için Bouake kentine giden ve isyancılar tarafından alıkonulan Savunma Bakanı Alain-Richard Donwahi de serbest bırakıldı.



Batı Afrika ülkesi Fildişi Sahili'nde, 2014 yılında da benzer olaylar yaşanmıştı. Maaşlarının ödenmediğini söyleyen protestocu askerler ile hükümete bağlı birlikler arasında çıkan çatışmada bir asker ölmüştü. Hükümet tarafından talepleri karşılanan askerler daha sonra kışlalarına geri dönmüştü.



Fildişi Sahili'nde 2002'de başlayıp 2011'de sona eren iç savaş boyunca ülkenin ikinci büyük kenti Bouake isyancıların merkezi konumundaydı.



Auteur: euronews-tr



Tags: Sahilinde Fildişi karşılanan isyancı Savunma geri Adalet Fildişi Sahili talepleri döndü kışlalarına askerler Gepost: 08 januari 2017