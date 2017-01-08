Fildişi Sahili'nde Hükümet ile Asker Arasında Anlaşma Sağlandı





Fildişi Sahili Devlet Başkanı Alassane Ouattara, maaş artışı ve hayat şartlarının iyileştirilmesi talebiyle sokağa inen askerlerin isteğini kabul etti. Hükümet yetkilileri, ülke çapında yayılan ayaklanmalar sonrasında Ouattara'nın askerlerle anlaşma sağladığını doğruladı. Fakat anlaşmaya rağmen bazı karargahlardan silah seslerinin yükseldiği de gelen haberler arasında.



Geçtiğimiz gün devlet televizyonunda konuşan Savunma Bakanı Alain-Richard Donwahi, "içler acısı" olarak nitelendirdiği durumun sona ermesi için hükümetin çaba gösterdiğini ifade etmişti.



Batı Afrika ülkesi Fildişi Sahili'nde, 2014 yılında da maaşlarının ödenmediğini söyleyen askerler ile hükümete



bağlı ordu birlikleri arasında çıkan çatışmada bir asker ölmüştü. Hükümet tarafından talepleri karşılanan askerler daha sonra kışlalarına geri dönmüştü.



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