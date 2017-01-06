Fildişi Sahili'nde Eski Askerler Ayaklandı





Fildişi Sahili'nde terhis edilen askerler iki kentte ayaklandı.



Ülkenin en büyük ikinci kenti Bouake ve Daloa'da askerlerin polis merkezlerini basarak silahları ele geçirdiği öğrenildi.



Bouake'de gece geç saatlerde başlayan olaylar çatışmaya dönerken, kentin büyük kısmının eski askerlerin denetiminde olduğu iddia edildi.



Askerlerin 2002-2008 yıllarında yaşanan iç savaşta militan olarak yer aldığı kaydedildi.



Fildişi Sahili ordusu bölgelere ek kuvvetler gönderirken, çatışmaların devam ettiği bildirildi.



Auteur: euronews-tr



Tags: Sahilinde Fildişi Fildişi Sahili eski ayaklandı Afrika Silahlı çatışma askerler Gepost: 06 januari 2017