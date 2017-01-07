Fildişi Sahili'nde Askerler Maaş Artışı İçin Ayaklandı

Fildişi Sahili'nin Bouake kentinde, askerlerin maaş artışı ve hayat şartlarının iyileştirilmesi talebiyle başlayan ayaklanma birçok bölgeye sıçradı.



Yerel basında çıkan haberlerde, dün Bouake kentinde başlayan ayaklanmanın ardından, bugün de Abidjan, Man ve Bouake'deki askeri karargahlardan silah sesleri yükseldiği kaydedildi.



Devlet televizyonunda konuşan Savunma Bakanı Alain-Richard Donwahi, "içler acısı" olarak nitelendirdiği durumun sona ermesi için hükümetin çaba gösterdiğini ifade etti.



Hükümet yetkililerinin askerlerle görüşmeleri devam ediyor. Gana'da bulunan Devlet Başkanı Alassane Ouattara'nın programını yarıda keserek ülkeye döneceği belirtildi.



Kışlalara çıkan yolları kapatan güvenlik güçleri, halkı evden çıkmamaları konusunda uyarıyor.



Görgü tanıkları da ülkenin en büyük kentlerindeki askeri kışlalardan silah seslerinin yükseldiğini, Man kentinde ise askerlerin caddelerde yürüyüş düzenlediğini kaydetti.



Batı Afrika ülkesi Fildişi Sahili'nde, 2014 yılında da maaşlarının ödenmediğini iddia eden askerler ile hükümete bağlı ordu birlikleri arasında çıkan çatışmada bir asker ölmüştü. Hükümet tarafından talepleri karşılanan askerler daha sonra kışlalarına geri dönmüştü.