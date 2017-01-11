Fildişi Sahili Başbakanı Duncan'ın İstifası

Fildişi Sahili'nde istifa eden Başbakan Daniel Kablan Duncan'ın yerine Devlet Başkanlığı Genel Sekreteri Amadou Gon Coulibaly'nin getirildiği bildirildi.



Devlet Başkanlığı İletişim Müdürü Massere Toure, Abidjan'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Coulibaly'nin başbakan olarak görevlendirildiğini ve en kısa zamanda yeni hükümetin kurulacağını belirtti.



Abidjan'da 10 Şubat 1959'da dünyaya gelen evli ve 4 çocuk babası Amadou Gon Coulibaly, 2002-2010 yıllarında Tarım Bakanı olarak görev yaptı. Coulibaly, 2011'den bu yana Devlet Başkanlığı Genel Sekreterliği görevini yürütüyordu.



Başbakanlık görevini 2012'de devralan Daniel Kablan Duncan ise 9 Ocak'ta istifasını sunmuştu. Devlet Başkanı Alassane Vattara dün parlamentoda yaptığı açıklamada, Duncan'ı devlet başkanı yardımcısı olarak görevlendirdiğini ifade etmişti.