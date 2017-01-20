Fildişi Sahili: 2 - Demokratik Kongo Cumhuriyeti: 2 (Afrika Uluslar Kupası)

2017 Afrika Uluslar Kupası C Grubu 2. maçında Fildişi Sahili ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 2-2 berabere kaldı.



Gabon'da düzenlenen turnuvada Fildişi Sahili'nin gollerini 26. dakikada Wilfried Bony ve 67. dakikada Die Serey kaydetti. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin golleri ise 10. dakikada Neeskens Kebano ile 28. dakikada Junior Kabananga'dan geldi.



İSTANBUL / DHA