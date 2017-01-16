Fildişi Sahili: 0 - Togo: 0 (Afrika Uluslar Kupası)

2017 Afrika Uluslar Kupası C Grubu mücadelesinde Fildişi Sahili ile Togo, golsüz berabere kaldı.



Gabon'un Oyem kentinde oynanan maçta iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremeyince sahadan 1'er puanla ayrıldılar.



Bu arada Trabzonsporlu futbolcu Serge Akakpo, Togo'da 82. dakikada oyuna dahil oldu.



İSTANBUL / DHA