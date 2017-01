Fil Gösterisi Bitti, Sirk Battı

Filler, Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük sirklerinden birine iflas bayrağını çektirdi. 146 yıldır eğlence sektöründe bulunan The Ringling Bros. and Barnum & Bailey circus, fillerle yaptığı gösteriler sayesinde adını duyurmuştu. Fakat Bailey hayvan koruma dernekleri tarafından özellikle fillere zulüm etmekle suçlandı. Ardından da çok ağır bir para cezasına çarptırılan sirk yönetimi, programından fil gösterisini çıkardı. Bu karar sirkin de sonunun başlangıcı oldu:



#RinglingBros circus to cease operations after 146 years. Can't compete with the 14-ring clown-fest in #WashingtonDC pic.twitter.com/bDrLJC0HeU— Rick G. Rosner (@dumbassgenius) 15 Ocak 2017



"Filleri programdan çıkarınca seyirci sayısında sert bir düşüş kaydettik. Bu, beklediğimizden çok daha fazlaydı. İş modelimizin zarara uğramasından dolayı biz de bu kararı aldık."



Dünyanın en büyük hayvan hakları grubu PETA sirk tarafından alınan karardan dolayı memnuniyet duyduklarını açıkladı. PETA ayrıca diğer sirklerin de yabani hayvan kullanılan gösterilerinden vazgeçmelerini istedi.



BREAKING: After 36 years of protests, #RinglingBros Circus will shut down in May. Thank you to all who spoke out! https: //t.co/sE9GNgC8gx pic.twitter.com/iVOUu7L4Pr— PETA (@peta) 15 Ocak 2017



Auteur: euronews-tr



Tags: ABD Hayvan hakları bitti Sirk battı gösterisi sirk Fil Gepost: 16 januari 2017