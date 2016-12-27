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Festivalden görüntüler NEPAL - 13. Fil Festivali Nepal'in başkenti Katmandu'nun 170 km batısında bulunan Citvan şehrinde yapılan geçit töreni ile başladı. Yerel kıyafetlerle dans gösterileri yapan Nepalli kadınlar ve fillerle renklenen geçit törenin ardından festivalin açılışı yapıldı. 5 gün sürecek festival boyunca fillerle futbol ve polo maçından, resim yarışmalarına kadar bir çok organizasyon yapılacak.