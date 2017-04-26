Fikri Asım'dan Fransız Siyaset Bilimciye Tepki

Fikr-i Asım Fikir ve Düşünce Derneği İpekyolu İlçe Başkanı Şaban Gündüz, Fransız siyaset bilimci Philippe Moreau Defarges'in Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan hakkındaki söylemlerine tepki göstererek, "Philippe Moreau Defarges'i hadsizce, ahlaksızca ve kan dondurucu açıklamalarından dolayı kınıyoruz" dedi.



Dernekte bir basın açıklaması yapan Başkan Gündüz, Fransız siyaset bilimci hakkında Van Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, "Batıda artık psikiyatrik rahatsızlığa dönüşen Erdoğan düşmanlığının geldiği son nokta kan dondurucudur. Bilim adamı ve entelektüel bir aydın kılığına bürünen, vahşi kan sevici Defarges'in alçakça ve haince yaptığı açıklamalardan Türkiye Cumhuriyeti ve Fikr-i Asım Fikir ve Düşünce Derneği harekatı olarak rahatsızlık duyduğumuzu belirtiyor, bu konuda tüm yargı organlarını göreve davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.



15 Temmuz darbe girişimi gecesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına uyarak meydanlara akın eden halkın, Cumhurbaşkanını savunmak için hiçbir fedakarlıktan çekinmeyeceğini ifade eden Gündüz, "Bugün Avrupa'da, Asya'da, Ortadoğu'da ve tüm İslam aleminde mazlumların duası, zalimlerin korkulu rüyası haline gelen, devletimizin en tepesindeki çelikten iradenin sahibi yiğit liderimizin yanında dik duruşumuzu sonuna kadar göstereceğiz. Fikr-i Asım Fikir hareketi olarak devletimizin tüm kurumlarının yanında olduğumuzu bir kez daha buradan belirtmek istiyoruz. Bizler hür doğmuş, hür yaşamış, toprağını kanla almış bir milletin evlatlarıyız. Bizleri masa başı oyunlarla, Haçlı birlikleriyle ve paralel girişimlerle asla ve asla korkutamayacaklar, yıldıramayacaklar, boyun eğdiremeyecekler. Çünkü bu aziz milletin adı Büyük Türk milletidir" şeklinde konuştu. - VAN