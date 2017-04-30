Fikret Orman: 'Üst Üste 4 Yıl, 5 Yıl Şampiyonluklar Nasip Olsun'

Beşiktaş Divan Kurulu'nda konuşan Başkan Fikret Orman, bu yıl da şampiyonluğa çok yakın olduklarını söyleyerek, "2 sene, 3 sene üst üste şampiyonluklar gördük. Allah inşallah bize 4 sene, 5 sene üst üste şampiyonluklar nasip eder" dedi.



Vodafone Arena'da gerçekleşen Beşiktaş Divan Kurulu Toplantısı'nda Başkan Fikret Orman konuştu. Siyah-beyazlı kulübün başkanı, sezon sonuna geldiklerini ve bugünkü maçı kazandıkları takdirde bir mutluluğa daha imza atmaya yakın olduklarını söyleyen Orman, "Zor bir sezon geçirdik. Lyon maçında hepimiz çok istedik, üzüldük de. Ama ilk geldiğimiz günden bu yana söylediğimiz, hepimizin şu anda hissiyatıdır. Beşiktaş, Avrupa'da saygı duyulan bir kulüptür. Bu kupa elbet buraya gelecektir. Bizde bu inanç vardır ve Allah hepimize bunu inşallah görmeyi nasip eder. UEFA'yla yaptığımız program dahilinde gidiyoruz. Hedefleri tutturduk. Döviz yükselmesi nedeniyle kur zararı yaşıyoruz. Sözleşmeler EURO bazında, krediler dolar bazında. Borç artışındaki en büyük artış kur zararı. Ama biz kendi planlamamız doğrultusunda gidiyoruz. 1 sene daha bu anlaşmamız var. Zaten bu anlaşma olsa da olmasa da, Beşiktaş'ı yönetenlerin zihniyeti aynı şekilde devam edecektir. Bu sene de satmadan oyuncu alma durumumuz yok. Bu zor bir şey. Konuşurken kolay geliyor ama ben ve arkadaşlarım çok zorlanıyoruz. İyi transferler yaparak bütçenin içinde kalmamız lazım. Her sene üzerine koyduğumuz futbol takımını daha da yukarıya taşımamız lazım" diye konuştu.



"Şenol hocayla uzun yıllar çalışmak istiyoruz" Şenol Güneş'le daha 1 yıllık anlaşmalarının olduğunu söyleyen Orman, "Biz kendisiyle 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık anlaştık. Bu sene de devam edecek bir anlaşma bu. Ancak sözleşmeler çok önemli değildir. Biz hocamızla mutluyuz. Benim ve yönetim kurulunun diyalogları çok iyi. 1 sene daha sözleşmesi olmasına rağmen sezon sonunda konuşup tekrar uzatmak istiyoruz. İkinci başkanım Ahmet Bey'in 'yüzde 100 kalacak' demesindeki kastı budur. İsteğimiz uzatma yönündedir. İstikrar açısından bu çok önemlidir. Önümüzdeki sezon özellikle altyapı ve kardeş takım uygulamalarına daha çok ağırlık vereceğiz. Bir futbol takımını satın alma projemiz var. Hemen hemen bitti gibi. Mali genel kurul onay verdiği takdirde bir takım satın alacağız. Bunun anlaşmaları da yapıldı. Yüzde 100'ü Beşiktaş'a ait bir kulüp olacak. Altyapıya yönelik yatırım için araziye ihtiyacımız var. Biz kamu yararı sağlayan bir kulübüz. Fakat bir yeri tahsis alabilmek için 1 seneden fazladır uğraşıyoruz bir türlü sonuç alamıyoruz. Ümraniye'ye saha yapmamız lazım, mevcut sahaları revize etmemiz lazım. Fulya'da bir tek minik takımımız kalacak. Bütün futbol akademisini Ümraniye'ye taşıyacağız" dedi.



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