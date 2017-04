Fikret Orman: 'Üst Üste 4 Yıl, 5 Yıl Şampiyonluklar Nasip Olsun' -1

- Fikret Orman: "Üst üste 4 yıl, 5 yıl şampiyonluklar nasip olsun"



İSTANBUL - Beşiktaş Divan Kurulu'nda konuşan Başkan Fikret Orman, bu yıl da şampiyonluğa çok yakın olduklarını söyleyerek, "2 sene, 3 sene üst üste şampiyonluklar gördük. Allah inşallah bize 4 sene, 5 sene üst üste şampiyonluklar nasip eder" dedi.

Vodafone Arena'da gerçekleşen Beşiktaş Divan Kurulu Toplantısı'nda Başkan Fikret Orman konuştu. Siyah-beyazlı kulübün başkanı, sezon sonuna geldiklerini ve bugünkü maçı kazandıkları takdirde bir mutluluğa daha imza atmaya yakın olduklarını söyleyen Orman, "Zor bir sezon geçirdik. Lyon maçında hepimiz çok istedik, üzüldük de. Ama ilk geldiğimiz günden bu yana söylediğimiz, hepimizin şu anda hissiyatıdır. Beşiktaş, Avrupa'da saygı duyulan bir kulüptür. Bu kupa elbet buraya gelecektir. Bizde bu inanç vardır ve Allah hepimize bunu inşallah görmeyi nasip eder. UEFA'yla yaptığımız program dahilinde gidiyoruz. Hedefleri tutturduk. Döviz yükselmesi nedeniyle kur zararı yaşıyoruz. Sözleşmeler EURO bazında, krediler dolar bazında. Borç artışındaki en büyük artış kur zararı. Ama biz kendi planlamamız doğrultusunda gidiyoruz. 1 sene daha bu anlaşmamız var. Zaten bu anlaşma olsa da olmasa da, Beşiktaş'ı yönetenlerin zihniyeti aynı şekilde devam edecektir. Bu sene de satmadan oyuncu alma durumumuz yok. Bu zor bir şey. Konuşurken kolay geliyor ama ben ve arkadaşlarım çok zorlanıyoruz. İyi transferler yaparak bütçenin içinde kalmamız lazım. Her sene üzerine koyduğumuz futbol takımını daha da yukarıya taşımamız lazım" diye konuştu.

"Şenol hocayla uzun yıllar çalışmak istiyoruz"

Şenol Güneş'le daha 1 yıllık anlaşmalarının olduğunu söyleyen Orman, "Biz kendisiyle 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık anlaştık. Bu sene de devam edecek bir anlaşma bu. Ancak sözleşmeler çok önemli değildir. Biz hocamızla mutluyuz. Benim ve yönetim kurulunun diyalogları çok iyi. 1 sene daha sözleşmesi olmasına rağmen sezon sonunda konuşup tekrar uzatmak istiyoruz. İkinci başkanım Ahmet Bey'in 'yüzde 100 kalacak' demesindeki kastı budur. İsteğimiz uzatma yönündedir. İstikrar açısından bu çok önemlidir. Önümüzdeki sezon özellikle altyapı ve kardeş takım uygulamalarına daha çok ağırlık vereceğiz. Bir futbol takımını satın alma projemiz var. Hemen hemen bitti gibi. Mali genel kurul onay verdiği takdirde bir takım satın alacağız. Bunun anlaşmaları da yapıldı. Yüzde 100'ü Beşiktaş'a ait bir kulüp olacak. Altyapıya yönelik yatırım için araziye ihtiyacımız var. Biz kamu yararı sağlayan bir kulübüz. Fakat bir yeri tahsis alabilmek için 1 seneden fazladır uğraşıyoruz bir türlü sonuç alamıyoruz. Ümraniye'ye saha yapmamız lazım, mevcut sahaları revize etmemiz lazım. Fulya'da bir tek minik takımımız kalacak. Bütün futbol akademisini Ümraniye'ye taşıyacağız" dedi.

"Bütçelerimiz doğrultusunda ilerliyoruz"

Bütün branşların kendi bütçeleri doğrultusunda hareket ilerlediğini ve başarılı şekilde ilerlediklerini söyleyen Orman, "Rakiplerimiz bizim bütçemizin çok üzerinde hareket ediyor. Basketbolda Ufuk Sarıca hocamız yönetiminde çok iyi gidiyoruz. Bütçemiz doğrultusunda çok iyi gidiyoruz. Rakiplerimiz bizim bütçemizin 5, 6 katında. Allah'tan çok iyi bir teknik ekibimiz ve çok iyi bir kadromuz var. Şu anda ilk 8'e kalmamız garanti. İnşallah şampiyonluk nasip olur. Onları da tebrik ediyorum. Kadın basketbol takımımızda da Aziz hocamız ve ekibi bütçe doğrultusunda, rakiplere göre 3'te 1 bütçeyle çok iyi işlere imza atıyorlar. Hentbol takımımız hem şampiyon oldu hem Türkiye Kupası'nı aldı. Bir alkışı hak ediyorlar. Müfit hocamız ve ekibi müthiş işler yapıyorlar. 9 senedir şampiyon oluyorlar. Önümüzdeki sene 40. sene ve inşallah 10 yıl üst üste şampiyon olacaktır" diye konuştu.

"Vodafone Arena'nın maliyeti 382 milyon TL"

Vodafone Arena'nın hemen hemen bütün tesislerinin tamamlandığını söyleyen Orman, "Kulübü buraya taşıdık ve müzemizi tamamladık. Birkaç yatırımla birlikte burası tamamlanacak. 382 milyon TL tuttu buranın yatırımı. Beşiktaş iyiye giderken konuşulur ama ahlaksızca konuşulmasına müsaade etmem. 'Trabzonspor Stadı 200 milyona yapılmış, bizim stat niye 380 milyon TL'ye mal olmuş' diyorlar. Biz stadı yaparken deniz seviyesi altına inmek için 1 milyon metreküp hafriyat çıkardık. Biz son derece lüks bir stat yaptık. Bu stadın sadece güvenlik ve kamera sistemlerine 10, 15 milyon TL civarında para harcandı. Bahsedilen statları biz gezin ve bir de Vodafone Arena'nın lüksüne bakın, arada dünyalar var. Normalde diğer statlar boş alanlarda olduğu için çatının yukarı kalkma sıkıntısı yoktu. Burada çatı 50 CM. yukarı çıktı diye neler yaşandı. Stat çatısı düşük olsun diye 16.7 milyon Dolar para harcadık. Biz bu stadı zor şartlar altında yaparken bir de kıskançlık yüzünden çıkan dedikodular beni çok üzdü. Varsa aklında bir şey olan, mali genel kurulda gelsinler, somut olarak sorularını sorup somut olarak cevaplarını alsınlar. Beşiktaş'ta ne divan kurulu aldatılır, ne genel kurul aldatılır. Kıskançlık üzerine kimse bina inşa etmeye kalkmasın" ifadelerini kullandı.

"Her şeyi bir anda yapamıyoruz"

Branşları kendi bütçelerinde idare etmeye çalıştıklarını söyleyen Orman, "Bir yandan yatırım yapıyoruz, bir yandan da borcu düşürmeye çalışıyoruz ama hepsi bir anda olmuyor. Beşiktaş'ta herkesin beklentileri yüksek, bu beklentileri biz yaptık. Ama bütün her şeyi bir anda yapamıyoruz, biraz sindirmek gerekiyor. Vodafone Arena'nın yatırımları tamamlandıktan sonra diğerlerine sıra gelecek. Fulya'da yapılan projeye bakın, içindeki katların hepsi bomboş. Giren markalar tek tek çıkmaya başladılar. Orayı kiraya verebilmek için en az 5 milyon yatırım yapmak gerek. Beşiktaş'ta bir şeyin olmaması için kamuoyuyla paylaşmanız yeterli oluyor. İzin verin imzalarımızı atalım. Bazı işlerde iş bitene kadar ketumluk önemlidir. Açıkladığını zaman kamuoyunun beklentisi de yükseliyor. Her branşımızla ilgili yatırım projemiz var ve bunlarla ilgileniyoruz" açıklamasında bulundu.

"Bu ayıbı temizlememiz gerekiyor"

Divan kuruluna 3 sefer gelmeyen üyelerin üyelikten çıkarılmasıyla ilgili olarak ayıbı temizlemeleri gerektiğini söyleyen Orman, "Burası bir onore makamıdır. Burada 'atıldı' lafı insanları rencide eder. Bu insanları rencide etmek Beşiktaş'ı yönetenlere yakışmamaktadır. Tüzük tadilinde bu çıktı. Divan kuruluna özellikle 1984'ten bu yana yapılan kayıtlarda sayının 3, 5 bine çıkacağını düşünerek böyle bir madde koyduk ama hata yaptık. Yanlış hesap Bağdat'tan döner. Değerli büyüğümüz Tevfik ağabeyden rica ediyorum, tüzükle ilgili bir maddeyi hızlı şekilde genel kurula getirip bu ayıbı kaldıralım. Beşiktaşlı ağabeylerimizi kaybetmemek için onları rencide etmemek için bunu çözelim" dedi.

"Somut şeyler üzerine konuşun"

Kendisinden sonra konuşacak olan kişilerin somut şeyler üzerinden konuşması gerektiğini söyleyen Orman, "Böyle olduğu zaman biz de kendimizde eksik gördüğümüz şeyleri düzeltme fırsatı yakalarız. Bu konuda rica ediyorum. Biz yönetim kurulu olarak 5. yılımızı dolduruyoruz. Biz dünyanın en süper insanları değiliz, ya da ben dünyanın en iyi başkanı değilim. Ama artık ekip olarak daha iyi hareket ediyoruz. Sizler de arkamızda olduğunuz sürece güneşli günler yakındır. Allah bizlere 2 sene, 3 sene üst üste şampiyonlukları gösterdi. Bu mübarek 3 aylarda Allah inşallah bizlere 4 sene, 5 sene üst üste şampiyonluklar nasip eder" diyerek sözlerini tamamladı.