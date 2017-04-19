Fikret Orman: 'Tarih Yazacaksınız'

Yönetim kurulu eski üyesi Tamer Kıran ile birlikte idmanı seyreden Orman ve Çebi daha sonra içeri siyah-beyazlı oyuncularla bir araya geldi.



Lyon maçı öncesi takıma tam destek veren Orman'ın, "Yönetim, taraftar ve camia arkanızda. Sizler tarih yazabilecek bir takımsınız. Sahada kim oynarsa oynasın, bu ağır yükün altından kalkabilecek bir takımız. Sizlere inanıyoruz" diye konuştuğu öğrenildi.



Takımın son durumu hakkında da bilgi alan Başkan Fikret Orman'ın maça kadar teknik heyet ve oyuncuların yanında olacağı aktarıldı.



Kaynak: Skorer