Fikret Orman: 'Talisca'nın Ayrılmak İstediğini Düşünmüyorum'

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Talisca'nın bonservisinin alınıp alınmayacağı sorusuna, "Olsa dükkan sizin ama yok" cevabını verirken, "Talisca'nın da ayrılmak istediğini düşünmüyorum. 2 senelik kontratı var, bakacağız" dedi.



Siyah-beyazlıların Başkanı Fikret Orman, Kabataş Erkek Lisesi'nde öğrencilerin düzenlediği bir söyleşiye katıldı. Öğrenciler tarafından yoğun ilgiyle karşılaşan Orman, sorulan sorulara yanıt verdi. Lyon maçı hakkında açıklamalarda bulunan Orman, "Bana sorulursa her maçı kazanacağız. Bu temenni tabi. Sahada oynanan bir oyun. Öyle olması lazım. Çok müstesna ve aynı zamanda öğretmen bir hocamız var; Şenol Güneş. Çok iyi bir teknik direktör. İyi insan olmadan iyi Beşiktaşlı olunmaz diye bizde bir söz var. Çok önemli bir ekibi var. Çok düzgün çocuklardan kurulu bir takım. İnşallah kazancağız. O umutlarla maça gideceğiz. Allah hepimizi mutlu etmeyi nasip etsin. Ondan sonra inşallah 3. yıldızı takmayı da nasip etsin" şeklinde konuştu.



"Talisca'nın ayrılmak istediğini düşünmüyorum" Talisca'nın bonservisinin alınacak mı sorusuna Orman, "Olsa dükkan sizin ama yok. Beşiktaş'ın gerçekleri var. Beşiktaş iyi trend yakaladı. Her şeyi iyi bir seviyeye geldi. Ama dertleri bitmedi. Taraftarlar kampanyalar yapalım diyor. Sadece 50 TL istesek, 1 milyon kişi katılsa 50 milyon TL yapıyor. Bu yarısı etmiyor. Böyle bir şey mümkün değil. Beşiktaş'ın şöyle kültürü var; kopamıyorsunuz. Beşiktaş'ta oynayan oyuncular bizden kopamıyor. Gidenler geri geliyor. Gelen gitmek istemiyor. Oyuncularımız Beşiktaş'tan memnun. Futbol profesyonel bir oyun. Çok ayrılmak istediğini düşünmüyorum. 2 senelik kontratı var, bakacağız" açıklamasını yaptı.



Transfer politikası sorusu .



Transfer politikasında sergilediği ikna kabiliyetinin sorulması üzerine Orman, "Bana pazarlıkçı, cimri dediler. Hayatta böyle biri değilim. Özel bir şey değil bu. Sadece elinizdeki imkanlara göre yapamaya çalışıyoruz. Beşiktaş sahibi halk olan bir camia. Para halk tarafından ödeniyor. Nasıl ödeniyor? Maça geliyorsunuz. Biz de o paraları harcıyorsunuz. 70 milyon yetimin hakkı var. Ben ve arkadaşlarım bu işi iyi anılmak için yapıyoruz. Elimizden geldiğince ince eleyip, sık dokumaya çalışıyoruz. Beşiktaş cazibe yeri. Herkes gelmek istiyor. Aile olduktan sonra geri olan bir iş" diye cevap verdi.



"Her kulübün inişleri, çıkışları olur" Galatasaraylı bir öğrencinin transfer politikası sorusuna gülerek, 'Söylemem. Gider Galatasaraylılara söylersin diyen Orman, "Her kulübün inişleri, çıkışları olur. Bizde de oldu. Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve diğer kulüplerde oldu. Taraftarlık demek salt tenkit olan şeyler değil. Marşlarda söyleniyor, iyi güde kötü günde diye. Çok bir şey yapmıyoruz. İşimizi iyi yapıyoruz. Ben bu konudan anlarım. Benim futbol ilgili arkadaşlarım var. Metin Albayrak liseden sınıf arkadaşım. Birbirimizi iyi tanıyoruz. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımla iyi şeyler yapmaya çalışıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.



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