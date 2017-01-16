Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu makamında ziyaret etti.
Fikret Orman, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Ankara'daki makamında ziyarette bulundu. Siyah-beyazlı yöneticilerden Deniz Atalay, Candaş Tolga Işık ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu da ziyarette yer alan diğer isimler oldu.
Fikret Orman, Süleyman Soylu'ya isminin yazılı olduğu 61 numaralı forma da hediye etti. - İSTANBUL
Fikret Orman, Süleyman Soylu'yu Ziyaret Etti
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu makamında ziyaret etti.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu makamında ziyaret etti.
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