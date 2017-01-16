Fikret Orman, Süleyman Soylu'yu Ziyaret Etti

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu makamında ziyaret etti.



Fikret Orman, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Ankara'daki makamında ziyarette bulundu. Siyah-beyazlı yöneticilerden Deniz Atalay, Candaş Tolga Işık ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu da ziyarette yer alan diğer isimler oldu.



Fikret Orman, Süleyman Soylu'ya isminin yazılı olduğu 61 numaralı forma da hediye etti. - İSTANBUL