Fikret Orman: "Süleyman Seba'dan sonraki en güçlü dönemdeyiz"

ALİ DANAŞ, İSTANBUL - DHA



Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Divan Kurulu toplantısının bitiminde üyelerin yaptığı eleştirilere cevap verdi.



Fikret Orman,Süleyman Seba'dan sonraki en güçlü dönemlerini yaşadıklarını ifade ederek kavga ortamından uzak bir şekilde çalışmaları gerektiğini belirtti.



Orman'ın açıklamaları şu şekilde:



"Süleyman Seba'dan sonraki en güçlü dönemdeyiz"



"Şu anda Süleyman abiden sonra Beşiktaş yönetim kurulu olarak en güçlü dönemdeyiz. İsteklerimi yapmak konusunda çok hızlı davranabilirdim. Beşiktaş'ın kendi iç kavgalarını bir tarafa bırakıp, işleriyle uğraşma zamanı.Biz buralara yürüyerek geldik, şimdi koşma zamanı. Bunu da icraatla yapabilir diye tüzük ortaya koymuyorum. Tüzük konusunda herkesin şikayeti var. Kavga içine girmemek için tüzüğü getirmedim."



"Divan seçimi keşke buralara gelmeseydi"



"Divan seçimine ben üzülmedim. Keşke buralara gelmeseydi. Bu konu her şeyden önce beni ve yönetim kurulunu üzmüştür. Beşiktaş'ta her zaman muhalefet olacaktır. Bunun yeri divan kurulu değildir, yeri genel kuruldur. Çıkar aday olursunuz. Hırslarınızın zekanızın önüne geçmemesi lazım. Beşiktaş'ı mahkemeden mahkemeye götürmemek lazım. Babam kanserdi. Ölümüne iki ay kala, koltuk değneğiyle geldi, oy attı. Divan kurulu kavga yeri değildir."



"M.Başakşehir'in yaşadığı bir kazadır"



Orman,M. Başakşehir'in Çaykur Rizespor ile yaptığı maçtan sonra yaşanan olaylara ve verilen cezalara tepki vermedikleri eleştirilerine "Bu bir kazadır. Başakşehir 3-2 önde, son dakikada gol yiyorlar ve maç 3-3 bitiyor. Çıkıyorlar dışarıda otobüse binecekleri noktada oyunculara ana avrat küfrediliyor.O sinirle yapılıyor. Bizim başımıza gelse biz de aynı tepkiyi verebiliriz.Biz başka takımın durumundan yararlanacak kulüp değiliz.Oyuncular ceza alsa da yenmek için gidecektik şimdi de yenmek için gideceğiz" diye cevap verdi.