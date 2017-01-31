Fikret Orman: Mitrovic'i İzlemeden Neye Göre Yorumluyorlar Acaba

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Vodafone Arena'da basın toplantısı düzenledi. Başkan Orman, gündemdeki konularla ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"OYUNCU İZLENİR, SON KARARI BEN VERİRİM"

Mitrovic ile alakalı konuşan Başkan Orman, "Mitrovic'le ilgili konuşuyorum. Bunu çok anlattım... Bizde transfer Metin Albayrak'ın başkanlığını yaptığı scout departmanıyla başlıyor. Onlar talepleri alıp izliyorlar. Onun üzerine teknik karar veriliyor. Gökhan Keskin-Fikret Demirel karar veriyor. Sonunda Metin Albayrak'a geliyor. Ya canlı seyrediyor ya kasetten seyrediyor. En sonunda bana soruluyor. Bana sorulduktan sonra teknik karar verilmiş oluyor. Devam edelim dersek ticari tarafı başlıyor. Orada da Umut Güner var. Nihai kararı ben veriyorum. Sorumlu ben olduğum için kararı ben veriyorum."

"NEYE GÖRE KONUŞUYORLAR"

Oyuncunun daha önce hiç oynamadığını belirten Orman, "Mitrovic'le alakalı hangi bilgiyle konuşuyorlar bilmiyorum. Bildiğim kadarıyla scout ekibimiz 4 defa canlı seyretti. Ben de seyrettim. Bunun üzerine yaptık. Gelmeden yazılıyor, çiziliyor. Geçen devre arası Boyko'yu transfer ettik, herkes de çok memnun oldu. Ama şans bulamadı. Sezon başında Fabri'yi aldık. İstemiyoruz dediler. Şimdi taraftarın en sevdiği futbolcuların başında geliyor. Biz adım atmadan önce tombala çeker gibi yapmıyoruz. Beşiktaş'ın geldiği yere bakarsak kadro yapılanması ve finansal yapı paralellik arz etmekte."