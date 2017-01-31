Fikret Orman: Bu Ahlaktaki Oyuncu ile Bizim İşimiz Olmaz

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, gündem ile ilgili bir basın toplantısı düzenledi. Başkan toplantıda Mehmet Ekici ile ilgili her şeyi açıkladı.

İşte Fikret Orman'ın Mehmet Ekici sözleri;

"BİZ İSTEMEDİK, O İSTEDİ"

"Mehmet Ekici'yi biz almak istemedik. Menajeri vasıtasıyla bize geldi. Kız kardeşleriyle ben görüştüm. Gelmek istediğini söylediler. Değerlendirelim dedik. Bunun üstüne Trabzon kulübü görüşebileceğimizi ifade etti. Umut Güner, Mehmet'in babası ve menajeri buluştu. Beşiktaş'a gelmek istiyoruz, Şenol Güneş'le çalışmak istiyor dediler. Trabzon'la konuşmamız gerektiğini söylediler. Görüşmeye başladık."

"BÖYLE BİRİYLE İŞİMİZ OLMAZ"

"Trabzon ile prensipte de anlaştık. Bu dakikadan sonra futbol hayatıyla oynuyormuşuz... Bunu bize çizen oyuncu ve menajeri. Şu an kadromuza zaten giremez. Bizim değerlendirmemiz önümüzdeki sezon içindi. Nereye isterse gitsin. Böyle bir ahlakla zaten bizim işimiz olmaz. Bize gelmek istediğini söyleyen menajeri ve babası."