Lyon Taraftarları, İstanbul'da Oynanan Maça Gelmiyor

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, O. Lyon maçı öncesi taraftara seslendi ve gündüz saatlerinde çok yorulmadan dinlenerek maça gelmelerini istedi.

Lyon başkanının kendilerine ayrılan tribünü Beşiktaş'a vermeyi kabul ederek bir dostluk eli uzattığını da söyleyen Orman "Geçen hafta oynanan maç orada kaldı Lyon artık bizim misafirimiz" diye konuştu.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Lyon taraftarlarının maça gelmeyeceğini ve onlar için ayrılan 2000 adet biletin Beşiktaş taraftarlarına verileceğini müjdeledi.

Başkan Fikret Orman'ın açıklamaları şu şekilde:

"LYON BİZİM MİSAFİRİMİZ"

"Geçen hafta oynanan maç geçen haftada kaldı. Bir maç yaptık ve bazı konuşmalar tatsız yerlere gitti. Ama o maç orada kaldı. Artık Lyon'lular bizim misafirimizdir. İyi niyet gösterdiler başkanları da iyi niyet gösterdi. Gelmeyen Fransız taraftarların biletlerini de bize geri gönderdiler. ve biz de o biletleri taraftarlarımıza vericez. İnşallah turu geçmeyi Allah bize nasip etsin. 200 VIP biletini biz ayırdık onlara. 17-18 taraftar gelecekmiş o kadar sayı için de 2000 kişilik yeri kapamayalım dedik. Onları da VIP 'de ağırlayalım dedik, onlar da kabul etti."

"TARAFTARIMIZ DİNLENİP GELSİN"

"Maç geç bir saatte. Taraftarınız gündüz Beşiktaş Çarşıya gidip yemek ye eğlen gez toz yapıp içki içip yorgun geliyorlar maça . Onlardan tek ricam dinlenmiş bir şekilde gelsinler ve bize büyük destek versinler. Onlara ihtiyacımız var. Üst düzey bir takımız. Çok önemli bir maç.Sonuna kadar bize destek olsunlar. Avrupa kupalarında oynadığımız 12. maç olacak. 6'sı Şampiyonlar Ligi maçı. Sakatlarımız, cezalılarımız var. Ama yerine oynayacak oyuncularımız var.Taraftarımızın hepsine iş düşüyor. İlk 10 dakikada gol atalım filan diye bir şey yok. Ne zaman atarsak atalım 1-0 olsun maç ve tur bizim olsun."

"MAZIC TECRÜBELİ BİR HAKEM"

"Mazic bizim Benfica maçını da yöneten ve tecrübeli bir hakem. Allah ona hakem şansı versin. Skoru etkileyecek bir şey yapmasın yeter"

"DUA EDELİM ŞANS BİZDEN OLSUN"

"Aboubakar çok iyi bir çocuk. Kampta da gördüm kendisini. O da çok üzüldü kırmızı kart yüzünden. Cenk Tosun var . Milli takımımızın da golcüsü. Allah Cenk'e de şans versin ve 2-3 gol atsın inşallah. Dua edelim şans bizden yana olsun."